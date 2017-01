Tennisanlægget i Roslev

Jeg har da aldrig i mine livs skabte dage hørt magen til vrøvl og bortforklaring, som politiassistent og underviser i kommafejl Peter Hahn fra Roslev kommer med i sit læserbrev, vendt mod mig. Intet har den mand, medlem af Kultur- og Fritidsudvalget i Skive Kommune, gjort for at få rettet op på den misligholdelse, der er sket.



De der har fulgt med fra starten i det skriveri vedr. tennisanlægget i Roslev, hvor jeg tillod mig, på vegne af borgere i Roslev, at rejse en kritik af forholdene ved tennisanlægget, der nu på femte år ikke bliver brugt, de kan med mig undre sig over, hvad underviser i kommafejl, byrådsmedlem Peter Hahn fra Roslev kan få ud af det. Man tager sig til hovedet.



Jeg er da godt klar over, at du slet ikke agerer i det politiske, som jeg gør. Det er måske grunden til, at der i det udvalg, du hygger dig i, intet er sket med tennisanlægget i Roslev.



Du roser mig for at skaffe viden, men samtidig mener du, at det kan diskuteres, om det er rationelt, at flere forvaltninger i givet fald (ingen) skal lægges ned for at opfylde mine behov. Hvad pokker mener du med det?



Forvaltningen er der bl.a., hvis et byrådsmedlem ønsker viden. Det har jeg ikke haft problemer med at få.



Du skulle tage og prøve det, altså skaffe dig viden hos vore dygtige embedsmænd, sikke så klog du kunne blive, og tænk hvad du kunne have været fri for at skrive vedr. denne sag.



Du har nævnt, at lokale borgere kontinuerligt og pt. arbejder på at bedre omhandlede forhold.



Dette blandt mere er der ikke nogen i de højere luftlag i Skive Kommune, der kender noget til.



Ej heller din påstand om en dybdegående undersøgelse er noget, de kender til. Er det noget, du selv har fundet på?



Lad nu være med at forsøge at overbevise dig selv og andre om, at du er den eneste, der besidder alle dine fortræffeligheder. Men, du er nok den eneste person i byrådet, der i den grad kan nedgøre folk, tale ned til folk. Du skal vide, at det er en utrolig dårlig egenskab at have. Bruger du disse færdigheder, når du underviser i kommafejl?



Peter Hahn, det er ikke normalt, som du har gjort. Sender svar på et læserbrev til en avis, som ikke har bragt det læserbrev, du svarer på.



Hvad pokker skal folk stille op med et svar på et læserbrev, hvor de ikke kender spørgsmålet. Det var heller ikke gennemtænkt af dig.



De bedste hilsner



Erik Mortensen,



byrådsmedlem



i Skive Kommune (DF),



Kybehuse 153,



Vile,



7870 Roslev

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her