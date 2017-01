Lettelse hos Skive Trav: Spil på heste gives fri

På Skive Trav er man rigtig glad for, at spillet på hestevæddeløb i Danmark nu langt om længe vil blive liberaliseret.



Skatteminister Karsten Lauritzen fremsatte fredag et lovforslag, der betyder, at spil på hestevæddeløb bliver liberaliseret 1. januar næste år.



Siden, Danske Spil overtog spil på hestevæddeløb, som Danske Spil har monopol på, i 2000, har trav- og galopsporten fået det sværere, fordi pengene er blevet mindre. Og det modsatte var målet med at overdrage DanToto til Danske Spil.



Liberaliseringen skal skaffe trav- og galopsporten flere indtægter.



- Det er virkelig en god nyhed for os, siger Steen B. Nielsen, direktør for Skive Trav, der ses på billedet.



- Hestevæddeløbssporten har lidt under den nuværende struktur igennem mange år. Den oprindelige tanke var god, men har aldrig fungeret for hestevæddeløbssporten. Vi ser perspektiver i den kommende aftale, og det er glædeligt, at markedet bliver åbnet for andre spilleselskaber, der kan være med til af løfte omsætningen på hestespillet i Danmark, lyder fra Peter Rolin, formand for brancheorganisationen Dansk Hestevæddeløb.



Spil på blandt andet fodbold blev liberaliseret i 2012.

