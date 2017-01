Spækket sparegris: Skive har en halv milliard i kommunekassen

Skive Kommunes kassebeholdning bugner.



For tiden har kommunen en kassebeholdning på knap en halv milliard kroner. Målt på kassebeholdning pr. indbygger lå Skive Kommune i 2016 nummer 15 ud af Danmarks 98 kommuner. Siden er Skive Kommunes kassebeholdning vokset.



Fra 2009 til 2016 steg kommunernes sa kassebeholdning med 24,7 milliarder kroner. Det fik forleden finansminister Kristian Jensen (V) til at foreslå, at kommunerne sætter kommuneskatten ned. Skive Kommune har en kommuneskat på 25,5 procent mod et landsgennemsnit på 24,9. Grundskyldspromillen er i Skive Kommune 20,1 mod landsgennemsnittet på 26,1.



Anders Bøge (SF), medlem af Skive Byråd, foreslår modsat Kristian Jensen, at Skive Byråd på grund af den store kassebeholdning i stedet dropper den besparelse på en halv procent på Skive Kommunes budget for 2018, som der er lagt op til.



- Vi kan konstatere, at Skive Kommunes kasse bugner. Derfor vil SF gerne at vi et enkelt år undlader at tage den halve procent. Vi er en del af en politisk aftale om Skive Kommunes økonomi, den overholder vi naturligvis. Jeg undrer mig dog over, at mange ved forskellige lejligheder vil gøre en masse for at sikre de bløde værdier. Når det kommer til stykket vil de ikke rigtigt noget alligevel, siger Anders Bøge.



Arne Spicer Lindgren, gruppeformand for Venstre i Skive Byråd, har sympati for både Kristian Jensens og Anders Bøges opfordringer. Men det er ikke så enkelt, mener han.



- Vi har i Skive Kommune en stor kassebeholdning. Den er over de senere år vokset på grund af indtægter, vi kun får én gang. Derfor er det vanskeligt at sætte kommuneskatten ned eller annullere besparelser, for det er hammersvært at sætte skatten op igen og komme igennem med endnu større besparelser på driften, når vi får brugt nogle af de penge, vi har i kassen, siger Arne Spicer Lindgren.

