Søgte på Facebook: Hjælpen strømmer ind til brandramt par

Torsdag eftermiddag var Mette Præstholm, 24, og Kim Andersen, 31, fra Tøndering i Nordsalling på indkøb i Skive.



Der blev købt tøj, tandpasta og shampoo.



De havde natten forinden mistet alle deres ting, da en brand brød ud i det hus, de sad til leje i midt i byen.



- Alt er brændt væk, og det eneste, vi har tilbage, er det tøj, vi løb ud af huset i, fortalte Kim Andersen.



Heldigvis skete der ikke noget med Mette Præstholm og Kim Andersen. Og da det værste chok havde lagt sig, fandt de i løbet af torsdagen kræfter nok til at søge hjælp til at blive genhuset på Facebook.



Og allerede i løbet af de første timer strømmede det ind med forslag om hjælp fra folk, som parret slet ikke kender.



- Vi er noget overraskede over, hvordan folk er villige til at hjælpe, og hvor mange der har givet sig til kende. Så vi har lige nu en god tro på, at vi kan finde et nyt sted at være ret hurtigt, sagde Mette Præstholm.



De to vil helst blive boende i Nordsalling, da Kim Andersen arbejder i Glyngøre, mens Mette Præstholm har hjemmekontor.



Og der er også nogle, der allerede har henvendt sig i det område. Indtil videre tager parret dog nogle dage i en hytte i Jesperhus Blomsterpark.



- Vi har lige brug for at komme til os selv, og så tager vi en beslutning derefter. Vi vil også gerne vælge et sted, hvor vi kan se os selv i længere tid end blot en måned eller to, sagde Kim Andersen.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: