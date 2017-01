48-årig brækkede armen ved spirituskørsel i Skive

En 48-årig mand brækkede højre arm ved et ene-uheld i bil torsdag aften på Svansøvej i Skive kort før midnat.



Politiet formoder, at den 48-årige mand fra Skive kørte bilen, men der befandt også en 24-årig mand fra Skive i bilen, og de to, der ifølge politiet begge var berusede, hævdede begge, at det var den anden, der havde kørt bilen.



- For en sikkerheds skyld anholdt vi derfor begge og tog blodprøve af begge, siger politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive. Politiet formoder dog, at den 48-årige var fører af bilen.



Uheldet skete, da føreren af bilen - uanset hvem det var - i en blød kurve på Svansøvej mistede herredømmet over bilen, der kom ud i rabatten og kørte ind i en sten og derefter et træ.

