Klokken 13.30 torsdag løb der en anmeldelse ind på politistationen i Skive via Fyens politi. En 31-årig mand fra Glyngøre havde i en chat med en 32-årig kvinde på Fyn via chat-programmet Messenger oplyst, at han havde kidnappet en 13-årig pige, som han holdt fanget i sin kælder.



Politiet rykkede derfor ud til Bredgade i Glyngøre. Den 31-årige viste sig at bo i en lejlighed, og han var ikke hjemme. I kælderen var der adskillige adskilte kælderrum til forskellige lejemål.



- Vi var nødt til at gå det hele igennem, og det tog tid, fortæller politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive. Både dagpatruljen og aftenpatruljen brugte tid.



Klokken 20.50 torsdag fik politiet endelig kontakt med den 31-årige mand fra Glyngøre, som fortalte, det var en »løgnehistorie«. Ifølge ham fortalte den pågældende og ham selv ofte løgnehistorier til hinanden.



Der var heller ingen spor af nogen pige.



- At det var en løgn, er der nu ingen tvivl om. Politiet har brugt store ressourcer på at efterforske historien. At man fortæller hinanden løgnehistorier på nettet er en ting, men her er vi oppe på et niveau, hvor det bliver helt utilstedeligt, siger Niels Bach. Han tilføjer, at det er gået ud over andet vigtigt politi-arbejde.



Ifølge politiet var den 31-årige meget brødebetynget og lovede, at det »aldrig vil ske igen«.

