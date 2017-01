Præstegård solgt - kan ende som kursusejendom

En præstegård kan genopstå som kursusejendom.



Det kan blive resultatet, når virksomheden N.C. Nielsen i Balling overtager Balling Præstegård, der er ramt af skimmelsvamp.



Overdragelsen sker 1. marts.



Præstegården ligger lige nord for N.C Nielsen, der ser muligheder i både bygningerne og ikke mindst grunden.



- Det er for at have muligheden for at udvide mod nord, forklarer virksomhedens tekniske direktør, Per T. Nielsen, om baggrunden for købet.



Som omtalt i Skive Folkeblad tirsdag står N.C. Nielsen nemlig over for en stor udvidelse på 1300 kvadratmeter til et democenter for førerløse truck. Et forretningsområde, som virksomheden satser stort på i et samarbejde med robotvirksomheden Bila på Mors.



- Vi står med en udvidelse. Vi vil gerne inddrage lidt jord til det, siger Per T. Nielsen.



Købet giver virksomheden mulighed for at have en bredere facade i udvidelsesretningen, og det betyder samtidig, at virksomheden ikke er »låst inde« på matriklen fra samtlige sider, hvis N.C. Nielsen senere skulle få et behov for yderligere areal.



N.C. Nielsen ser også muligheder i selve præsteboligen, når den engang er renoveret og renset for skimmelsvamp.



Der er tanker om at udleje bygningen til bolig eller bruge den som kursusejendom, hvilket især konfirmandstuen vil være ideel til, lyder det fra Per T. Nielsen, der understreger, at dette indtil videre kun er strøtanker.



- Der er ingen konkrete planer, fastslår Per T. Nielsen, som ikke ønsker at oplyse, hvad man har givet for præstegården.



Menighedsrådet har tidligere beregnet, at det vil koste to millioner kroner at slippe af med skimmelsvampen i præstegården.



- Vi valgte at sælge præstegården, fordi det blev for dyrt at få den renoveret. Og der er ingen garanti for, at der ikke kommer noget (skimmelsvamp; red.) igen. For det er stadig et gammel hus,« siger Kirsten Kjær, der er formand for Balling-Volling-Oddense-Otting-Krejbjerg Menighedsråd (BVOOK).

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: