Nerveløse Stoholm slagtet i egen hule

Stoholm har lignet et hold med raketfart på vej mod en oprykning til 1. division stort set siden sæsonstarten. Men fredag mistede holdet fuldstændig løfteevnen i den hjemmekamp mod Hjallerup, hvor der ellers var udsigt til at koble nordjyderne fra i toppen.



I stedet endte det i et pinligt nederlag på 23-30. Og selv om der stadig er et forspring på 3 point til Hjallerup, så står det ikke til at skjule, at Stoholm lige nu er et hold i akut spillemæssig krise og uden sejr i tre kampe.



Stoholm lignede ellers et hold, der ville træde med tunge træsko på gæsterne med 4-1 efter fem minutters spil og en smag af mere. Gæsterne virkede ikke som et tophold og kom heller ikke til det - problemet var, at stoholmerne i den resterende del af halvlegen spillede som et decideret bundhold.



Nicolai Mortensen fik 11 redninger, men der var ni boldtab og otte redninger til Hjallerups keeper som fradrag på præstationen, der på alle fronter manglede den koncentration og nerve, som skal til i 1. division. Defensiven var for let at splitte ad, og i angrebet var de hvidblusede alt for lette at flytte ud af kurs.



Så føringen smuldrede og blev til 12-13 halvvejs.



Hjemmeholdet fik en enkelt føring efter pausen, men var kun skyggen af det, Stoholm historisk har været. Der var ingen, som piskede en acceptabel stemning ind på holdet, alle skuldre hang lavt, og med knap 10 minutter tilbage knækkede kampen endeligt, da Hjallerup gik til 26-21.



Resten var til at krumme tæer over. Det havde det meste af resten i øvrigt også været.



Det var skammeligt.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: