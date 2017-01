Stoholm kan sætte konkurrenten: Et muligt skridt nærmere 1. division

Stoholm IF har ikke toppræsteret i de to seneste spillerunder, hvor holdet »kun« har fået uafgjort, først mod HRH og dernæst med Team Vesthimmerland.



Men i tabellen har topholdet samtidigt udvidet forspringet.



Det skyldes, at Hjallerup, der er de nærmeste forfølgere, samtidigt har tabt sine to kampe, så Stoholm er ikke blot sluppet gratis fra pointtabene, nej, forspringet er gået fra 3 til 5 point - og i aften kan Stoholm reelt sætte 1. divsionsnedrykkerne af i forhold til den enlige direkte oprykningsplads.



Det er nemlig nordjyderne, der er aftenens gæster i Fjends, og med en Stoholm-sejr, så vil forspringet, inden de sidste syv kampe være 7 point til nordjyderne, dog kan Mejrup/Hvam æde sig ind på »kun« 6 point op til Stoholm.



Omvendt vil et Stoholm-nederlag igen åbne turneringen, men Stoholm-træner Peter Laursen og hans mandskab satser naturligvis på at ramme vindersporet igen - selv om en tredje uafgjort kamp isoleret set også vil være et godt resultat.



- Vi har ikke ramt vort topniveau, hverken i Roslev mod HRH - eller i den midterste halve time af opgøret mod Team Vesthimmerland, men det er korrekt, at vi er »sluppet billigt«, siger Peter Laursen, Stoholm-træner.



- Kan vi besejre Hjallerup fredag aften, så må man vel sige, at de er koblet fra. Det er deres sidste chance, men omvendt er Nøvling, som de tabte til senest, gode netop nu - og vi skal stadig tage Hjallerup særdeles alvorligt.



Stoholm har samme trup, som spillede uafgjort i Aars til rådighed, dog med spørgsmålstegn ved Dennis Haahr, der tidligt måtte udgå i Aars med en forstrækning i låret.



- Vi ved først op til kampen, om Dennis bliver klar, siger Laursen.



Kampens dommerpar er Kim Borup og Kristian Kolstrup Møller

Af: