Donald, pressen og oplysningspligten

Det var så første uge med Donald Trump som USA’s præsident!



Man bør vel som Weekendavisen gjorde det i går aner­kende, at Trump ikke er en mand, der spilder tiden - og at han tilsyneladende ikke løber fra valgløfter. Selv muren til Mexico sætter han i værk - selv om det går trægt med hans plan om, at Mexico skal betale ...



USA’s befolkning valgte Barack Obama som præsident for otte år. Nu har samme befolkning foreløbig valgt Donald Trump for fire år. Det sidste er et oprør mod det etablerede USA, og det er også åbenlyst, at både den politiske verden og store dele af medieverdenen har sovet i timen og undladt at orientere sig om en bekymret virkelighed, som mange amerikanere har følt.



Det har formentlig også styrket - og i hvert fald ikke svækket - Donald Trump, at dele af den amerikanske presse førte verbal partisankrig mod ham i valgkampen. Mediet Huffington Post afsluttede således alle artikler om Trump med en note fra redaktøren om, at Donald Trump blandt andet er en »serieløgner«, »racist«, »kvindehader« og »tyran«. Den slags medie-krigsførelse giver altid bagslag.



Men, men, men: Donald Trump er kommet med en strøm af chokerende udsagn og holdninger, og det er velbegrundet, at der er frygt for, hvad der vil ske i USA og globalt med ham som chef i Det Hvide Hus. Budskabet om »USA først« kan hurtigt blive en boomerang, for USA og verden lever af handel og samhandel, og når USA med Trump trækker sig ud af handelspagter, kan andre - herunder Kina - ende med at tage over.



Og så er der de falske nyheder. Det var et kæmpe problem, at især sociale medier blev brugt til at lancere falske nyheder i USA-valgkampen. Og det er et enormt problem, at Donald Trump og hans nærmeste rådgivere nu åbenlyst lancerer falske nyheder eller nyheder helt uden dokumentation.



De taler om valgsvindel uden dokumentation, og de taler om, at indsættelsen af Trump havde »det største publikum nogensinde til at overvære en indsættelse« - selv om det ikke passer.



Donald Trump skrev på Twitter stærkt kritisk om den amerikanske efterretningstjeneste med følgende ord: »Efterretningstjenester skulle aldrig have tilladt, at disse fake news blev »lækket« til offentligheden. Et sidste skud mod mig. Lever vi i Nazityskland?«



Så vidt Donald Trump, men da amerikanske medier så velbegrundet havde skrevet om, at han har en fejde med efterretningstjenesten, kaldte han det for nonsens, og han erklærede »vedvarende krig mod medierne«.



På den baggrund er der så medier, der er parat til at erklære krig mod Donald Trump fra første til sidste side, på nettet og i tv - samt at boykotte ham - men den strategi fører intet godt med sig. Det ville være et selvmål af medie-verdenen.



Seriøse medier skal ikke være krigsførende og ensidige i den politiske dækning. Oplysning, kritisk og konstruktiv indsats for at være sandhedssøgende i virkelighedens verden - og mangfoldighed i dækningen er fortsat afgørende journalistiske dyder. Og som det kræves af Trump og andre politikere, skal pressen også holde sig til fakta. Det var f.eks. pinligt, at Time Magazine forleden fejlagtigt skrev, at Trump havde fjernet en buste af den sorte borgerrettighedsforkæmper, Martin Luther King, fra det ovale kontor.



Forude venter uge to med Donald Trump ...



O.D.

Mere debat i Skive Folkeblad

Bestil abonnement her