Ny planlov kan give arbejdspladser i Midt- og Vestjylland

Planloven har været en tur på værkstedet, og er nu klar til at blive præsenteret for politikerne på Christiansborg i en ny udgave, der passer til den måde, som vi bor og bygger på i dag og mange år frem i tiden.



Lokalt for os her i Midt- og Vestjylland giver den nye planlov mulighed for, at vi kan få flere turister til vores del af landet og skabe endnu flere lokale arbejdspladser.



For eksempel kan der nu bygges en feriepark i Søndervig, der blandt andet kan huse et vandland og 500 feriehuse, netop fordi den nye planlov ikke automatisk siger nej til byggerier i kystnærhedszonen.



Det handler ikke om, at vores kyster skal plastres til med badelande eller sommerhuse fra ende til anden.



For når der skal samles investorer til et byggeri, så vil det automatisk kræve, at projektet er rentabelt langt ud i fremtiden.



Turisme er med til at give vækst i mange dele af Danmark - og i høj grad også her i vores lokalområde.



Derfor ser jeg frem til, at den nye planlov bliver vedtaget på Christiansborg, så vi kan komme i gang med at gøre os endnu mere attraktiv for turisterne og skabe nye arbejdspladser her i Midt- og Vestjylland.



Niels Hansen,



formand for



Dansk Byggeri



Midt- og Vestjylland,



H.C. Ørsteds Vej 16A,



7800 Skive

