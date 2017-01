Bedstemor skal også have et liv efter de 65 år

Et nyt studie fra Aarhus Universitetshospital og forskere fra udenlandske universiteter viser, at danske kvinder over 65 år har en højere forekomst af livmoderhalskæft sammenlignet med unge kvinder.



Forskerne påpeger i studiet, at resultaterne vækker bekymring, fordi kvinder over 65 år ikke bliver tilbudt screening for livmoderhalskræft i Danmark.



Man har altså valgt, at kvinder, der bevisligt har den højeste risiko for livmoderhalskræft, ikke bliver screenet for det, der kan være en dødelig sygdom. Ved at screene for livmoderhalskræft kan man effektivt forebygge livmoderhalskræft, fordi man ved screening kan opdage sygdommen i et forstadie (celleforandringer) eller i et meget tidligt stadie, hvor kvinden stadig kan helbredes.



Den nye forskning giver derfor anledning til en revision af de eksisterende retningslinjer, så kvinder over 65 år i fremtiden også bliver tilbudt screening for livmoderhalskræft.



Derfor skal tilbud om screening udvides, så også kvinder over 65 år bliver screenet, og ansvaret for ændring af de nuværende regler ligger hos Folketinget og sundhedsminister Ellen Trane Nørby.



Med venlig hilsen



Poul Erik Christensen,



regionsmedlem (R),



Buen 2,



Oddense,



7860 Spøttrup

