To personer er kørt på Viborg Sygehus efter en færdselsulykke tæt ved Glyngøre lørdag aften.



De to kvæstede personer er dem, der stod bag den parkerede bil på Durupvej, da den anden bil påkørte både bil og personer.



- De to er i kritisk tilstand, men er formentlig uden for livsfare, siger Allan Riis, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.



Han fortæller også, at der ikke er mistanke om spirituskørsel.



I alt seks personer var involveret i ulykken.



