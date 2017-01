Politiet, flere ambulancer og redningshelikopter er lørdag aften rykket ud til en alvorlig færdselsulykke på Durupvej ved Hedevej tæt ved Glyngøre.



Lige nu behandles der på en eller flere af i alt seks personer, der er involveret i ulykken.



Det oplyser Allan Riis, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.



SENESTE NYT: To personer i kritisk tilstand



Politiet fik anmeldelsen kort efter klokken 20, og ulykken skete, da en bil, der stod parkeret på Durupvej, blev påkørt af en anden personbil.



I den parkerede bil sad en enkelt person, mens der stod to personer bag ved bilen.



Da bilen med tre personer i ramte den parkerede bil, blev de to personer bag bilen også ramt.



- Det ser meget alvorligt ud, og vi vil gerne opfordre folk til at tage hensyn derude, for der er mange redningsfolk til stede, siger Allan Riis, der endnu ikke har alder og bopæl på de seks involverede.



