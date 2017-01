Børnene bliver kreative på biblioteket

For et barn kan det være svært at få tiden til at gå i weekenden, når børnehaven eller skolen er lukket.



Men heldigvis har biblioteket åbent, og der er både plads og remedier til at skabe et kreativt værksted for børn, forældre og bedsteforældre.



Og af og til inviterer biblioteket inden for, som der blev det lørdag formiddag.



- Det har været en stor succes de andre gange, vi har lavet det kreative værksted, og det er det også i dag, sagde børnebibliotekar Karin Møller Jensen.



Mellem 40 og 50 børn og voksne slog sig løs, og der blev lavet alverdens ting af æggebakker, toiletruller og glas.



Josephine Madsen havde først leget en time på børnebiblioteket, inden hun satte sig ned i det kreative værksted, og det var første gang, hun var på biblioteket.



- Hun er min venindes datter, og jeg tog hende lige med herned i nogle timer, og hun har bare haft det sjovt. Det er ikke sidste gang, vi gør det, sagde Susanne Pedersen.



Lærke Korsgaard Hansen på fem år havde taget sin mor og sin mormor og morfar med, og det var anden gang, hun deltog i det kreative værksted.



- Hun har rigtig mange idéer, når hun kommer herned, og hun er ikke til at stoppe. Det er dejligt, at der er så mange forskellige ting og redskaber. Det er ikke altid, vi har det derhjemme. Så hun nyder det, sagde Tania Hansen, der er mor til Lærke. Skive Bibliotek forsøger at afvikle det kreative værksted en gang om måneden.

