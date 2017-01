Gammelt kunstværk dukkede op under renovering

Det har ikke været synligt for det blotte øje siden engang midt i 1950’erne, men det bliver en af »sidegevinsterne« ved den igangværende og omfattende renovering af museumsbygningen på Havnevej i Skive:



Et værk af kunstneren Christine Swane - et keramisk relief forestillende Skives byvåben.



Foreløbig kan man nu kun se et hul i bygningen, hvor relieffet for 60 år siden kunne betragtes.



Værket var en gave, da Skive Museum, som en national manifestation, blev indviet under besættelsen. Det skete den 5. juli 1942.



- Vi vidste naturligvis godt, at det fandtes. Men vi var alligevel meget spændte, for vi vidste faktisk ikke, om det blev taget ned, da man beklædte bygningen med de mørke kobberplader. Og hvor var det i så fald? Vi vidste heller ikke, om det på nogen måde var blevet beskadiget, hvis det var der. Men heldigvis var det gemt bag klinkerne.



Det fortæller museumsinspektør Anne Birgitte Jessen, Muse®um.



Oprindelig virkede bygningen snarere lys end mørk. Alle facader var beklædt med lyse klinker fra Hasle på Bornholm, og på hjørnet af den nordre sal blev der plads til relieffet, der var Ny Carlsbergfondets gave til det nye museum i 1942.



Men i løbet af få år begyndte gulvet i nybyggeriet at slå revner, og det blev hårdt medtaget af fugt. Udvendigt viste de bornholmske klinker sig knapt så hårdføre, og efter flere års forfald måtte man i 1956 beklæde bygningen ud- og indvendigt.



Det skete for at skjule de mange revner - og det er alle disse gamle skader, der nu bliver udbedret.



- Relieffet var faktisk i god stand, viste det sig. Man kan tydeligt se Christine Swanes initialer og mærket fra Den Kogelige Porcelænsfabrik, og nu er det bragt til konservering, fortæller Anne Birgitte Jessen.



Det er planen, at Christine Swanes værk skal tilbage til museet, når det er blevet konserveret - og museumsbygningen endeligt renoveret.

