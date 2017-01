Hans Christian kom bag i køen til knallertkørekort - flere gange

Hans Christian Hansen fra Nr. Søby fylder søndag 15 år.



Med regeringens nye lov fra oktober 2016, der gør det muligt for 15-årige at erhverve sig kørekort til en knallert, har netop et knallertkørekort længe været hans største fødselsdagsønske.



- Jeg har købt en knallert og udstyret til den, så jeg har glædet mig meget til at tage den i brug, siger Hans Christian Hansen.



For at sikre, at Hans Christian Hansen havde sit knallertkørekort i hånden, når han blev 15 år, så han selv kunne transportere sig til fritidsaktiviteter i Skive, skrev hans forældre ham op til at tage et kørekort i god tid.



Der blev betalt allerede i sommer, og så ventede de ellers på, at Hans Christian blev kaldt ind af Ungdomsskolen Skive.



Ungdomsskolen er det eneste sted i Skive Kommune, der tilbyder de unge at tage knallertkørekort.



Men månederne gik, og Hans Christian Hansen kom ikke på nogle hold i løbet af efteråret.



Forklaringen fra ungdomsskolen lød, at der var nogle, som var fyldt 15 eller 16 år, der kom før ham, da de kunne bruge kørekortet med det samme.



I december fik Janice Hansen besked på, at der formentlig var plads til Hans Christian på et hold i januar.



Det passede perfekt med, at han lige kunne nå at tage kortet, inden han fyldte år.



Men i januar fandt Janice Hansen så ud af - ved selv at kontakte Ungdomsskolen Skive, at Hans Christian ikke ville få en plads alligevel, fordi der efter 20. december er blevet meldt flere unge til, der er ældre end Hans Christian Hansen.



Og det fik bægeret til at flyde over i familien.



- Det er ikke rimeligt, når vi i så god tid har skrevet vores søn op til et kørekort. Og jeg har hele tiden sagt, at det var lige meget, om Hans Christian skulle tage sit kørekort i Højslev, Skive eller et helt tredje sted. Alligevel vælger de at se bort fra ham, siger Janice Hansen.



Hos Ungdomsskolen Skive forklarer viceskoleinspektør Ludvig Thesbjerg, at der gennem det seneste halve år har været så stor interesse for at tage knallertkørekort, at det har været et større puslespil at få tingene til at gå op.



- I den her sag har vi fulgt den procedure, vi altid gør. Og når en dreng er skrevet op på venteliste i Højslev, som Hans Christian Hansen er, så er det som udgangspunkt også der, han skal tage sit kørekort. Men vi prøver selvfølgelig på at være fleksible, og kan vi tilbyde en plads i Skive for at fylde et hold ud, så forsøger vi det, siger Ludvig Thesbjerg.



Ungdomsskolen Skive gør på deres hjemmeside opmærksom på, at holdene bliver lavet efter alder.



Ifølge Janice Hansen, der er mor til Hans Christian, er det dog først sket, efter hun gentagne har brokket sig til ungdomsskolen.

