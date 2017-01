17 forladte katte reddet og bragt til internat i Balling

Dyrenes Beskyttelses internat i Balling har i den forgangne uge været på Vestmors for at redde ikke færre end 17 katte, som ejeren havde forladt.



Politiet har været involveret i dyreværnssagen og kontaktet Spøttrup Dyreinternat i Balling.



- Vi hentede de første katte i lørdags og de sidste i onsdags, siger Mette Vejlø fra internatet.



Hun fortæller, at ejeren var fraflyttet adressen på Vestmors, og at der var sultne - men dog forholdsvis pæne og ikke magre - katte overalt i boligen: bag skabe, på reoler og i køkkenet.



- Man kan mærke, at de hungrer efter kærlighed, siger Mette Vejlø om kattenes tilstand lige nu.



Hun konstaterer, at der er tale om gode katte, som fortjener nye, ansvarsfulde ejere. Spøttrup Dyreinternat har været i kontakt med den tidligere ejer fra Vestmors og fået lavet en aftale.



- Vi har fået overdraget de 17 katte, så det er vores nu, fortæller Mette Vejlø.



De næste to til tre uger skal kattene nu behandles for lopper, kastreres, vaccineres, mærkes og fodres, inden der forhåbentlig er nogen, som har lyst til at købe en eller flere af kattene.



I alt har internatet i Balling nemlig lige nu op mod 70 katte, som søger kærlige ejere.



Det er dog færre end tidligere: I 2014 kunne Skive Folkeblad berette om 180 herreløse katte på Spøttrup Dyreinternat.

