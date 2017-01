Det går godt for Sparekassen Balling. Rigtig godt endda.



Sparekassen Balling havde i 2016 et overskud efter skat på 6,3 millioner kroner.



Det er en fremgang på 43 procent i forhold til året før.



Det fremgår af årsregnskabet for 2016, som Sparekassen Balling har offentliggjort i dag, fredag.



- Jeg er meget tilfreds, siger direktør Kurt Nielsen om årsregnskabet.



Årsregnskabet er samtidig en indikator på, at det går godt for privatøkonomien på egnen, mener han.



- Vores regnskab er lidt et produkt af, hvordan det går i lokalsamfundet, siger Kurt Nielsen.



Egenkapitalen er forøget fra 138 til 146 millioner kroner. Likviditeten er yderst tilfredsstillende, og solvensen langt mere dækkende end overhovedet nødvendigt.



For et år siden kunne Kurt Nielsen fortælle til Skive Folkeblad, at der er kommet mere gang i hushandlen i Salling. Og det billede holder fortsat:



- Liggetiden er lidt længere, og du får ikke så meget for dem som huse inde i Skive. Men der er købere til dem, siger Kurt Nielsen om husene i oplandet.