Det kunne næsten ikke værre - set fra et HRH-synspunkt.



Lørdag tabte holdet hjemme til NNFH Lemvig med snævre 24-25 - og dermed skal der ske mirakler i den resterende del af turneringen, hvis de rødblusede skal undgå nedspillet fra håndboldens 2. division.



Nederlaget kom mod et Lemvig-hold, der kom med otte markspillere - og heraf blev to tidligt så skadede, at de resterende måtte gennemføre »alene«.



I forbindelse med den ene skade fik HRHs Glenn Bjerregaard Olesen direkte rødt kort - for anden gang i træk.



Ind imellem har han afsonet to karantænedage - og kan nu givetvis se frem til et par stykker mere.



Da kampen skulle afgøres kom HRH fra 22-24 til 24-24 - men i undertal satte NNFH sejrsmålet ind.



