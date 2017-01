Oprykningen røg i Odder

Hvis Skive fH’s håndboldherrer skal spille sig i Ligaen i denne sæson, så bliver det via opspil og ikke som en direkte oprykning. Det må være konklusionen, efter skibonitterne brugte lørdag eftermiddag på at tabe 25-28 i Odder.



Dermed er der 6 point til Nordsjælland, og som de har spillet efter jul, sætter de ikke så meget til.



Skive fik aldrig spillet til at fungere i Spektrum. Alt for få redninger specielt i 1. division, en kontra-konverteringsprocent noget nær nul og et sløseri af den anden verden ødelagde al jagt på stabilitet.



En enkelt føring blev det til efter pausen. Ellers halsede SfH’erne efter og havde Mads Øris og Jesper Sørensen at takke for, at der var en smule liv til to minutter før tid.

