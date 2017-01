Læserne af Ekstra Bladet har kåret en skibonit til Årets Side 9-pige.



Titlen er nemlig gået til 28-årige Josephine Divine, der bor i Skive, er mor til tre og arbejder som hundetræner.



Hun betegner sig som »meget stolt og beæret« over at have vundet titlen.



»Jeg havde bestemt ikke regnet med det. Jeg er utrolig glad for, at der er så mange der har stemt på mig. Det betyder utroligt meget for mig,« siger Josephine, der ikke er alene om at glæde sig over titlen.



»Hele min familie er meget stolte, og mine børn synes, det er megasejt,« konstaterer skibonitten, der regner stærkt med at tage titlen igen næste år.



Arbejdet er allerede gået i gang med hjælp fra søsteren, Joan Divine, der selv er tidligere Side 9-pige, men som nu er fotograf og har fotograferet Josephine. Det gælder i øvrigt også det billede, der er øverst på denne artikel.



»Min søster har lige lavet nogle megafede billeder igen sammen dag, hvor vi kom hjem fra kåringen,« siger Josephine, der udover titlen også har fået en pengepræmie på 10.000 kroner og et gavekort til Face-it-beauty skønhedsklinikken.



