Kunsten er for alle

Udstillingen »Kunst For Alle« for alvor bidt sig fast i de kunstinteresseredes bevidsthed.



Den løb af stabelen lørdag og søndag Kulturcenter Limfjord (KCL) i Skive - og publikum virkede tilfredse:



- Det er noget helt andet end sidst vi var her. Det er nogle år siden. Det er som om, at det lige er en tand bedre kunstnere, og der er mange flere end de lokale, fortalte et ægtepar.



De havde slået sig ned i baren, der var placeret foran scenen, så de kunne hvile benene uden at gå glip af noget.



Udstillingskoordinator John Maarbjerg, Lundø, lignede en glad mand. Det skyldes, at mange kunstnere er begyndt selv at henvende sig i håbet om at kunne være med, og der var masser af forskellige udtryk at kaste kærligheden på.



Listen over udstillende kunstnere på messen havde således fået 20 nye navne med på listen, og selv om museumsbygningen i Skive er under renovering, benyttede det lokale kunstmiljø også lejligheden til at markere sig.



Muse®um havde en stand, hvor museumsinspektør Tilde Mønsted Kristensen tog imod - og det samme havde Skive Kunstforening.



- Vi har faktisk fremgang i medlemstallet, fortalte Kurt Poulsen, Skive, der er formand for foreningen, der i fjor kunne fejre 75-års jubilæum.

