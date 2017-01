Pas på glatte veje

Skal du ud og køre bil søndag formiddag er der grund til at være forsigtig.



Politiet og Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, advarer om glatte veje på grund af isslag i det meste af landet.



- Der har været flere uheld her til morgen i Midt- og Vestjylland. Selv om vi ikke har registreret noget på Skive-egnen, er flere faldet og derfor opfordrer vi til forsigtig kørsel.



Det oplyser vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi.



Tæt ved Aalestrup er to lastbiler kørt sammen, og chaufførerne er kommet på skadesten.



Ifølge DMI er der tale om let isslag, der er opstået på grund af underafkølet nedbør. Det er en såkaldt frontzone med regn og isslag, som søndag morgen bevæger sig østpå fra Jylland.



DMI oplyser på sin hjemmeside, at færdsel på veje med isslag er forbundet med »stor risiko for skade«.



- Det er også vigtigt at holde afstand, Midt- og Vestjyllands Politi.

