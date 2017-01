Efter underlig tyverisag: Scantruck har investeret i dyr overvågning

Tyveri af tre entreprenørmaskiner for godt tre år siden har betydet, at Scantruck i Skive har været nødt til at investere et større beløb i overvågningsudstyr.



De tre brugte entreprenørmaskiner havde i alt en værdi i størrelsesordenen 300.000-400.000 kroner.



- Vi fik pengene af forsikringen efter en måned. Så var vi ude af det. For os er sagen egentlig hurtigt afsluttet.



Sådan siger direktøren hos Scantruck i Skive, Bo Sundroos, om de tre entreprenørmaskiner, som en rumænsk mand var med til at stjæle sammen med en tyvebande i 2013.



Sagen er usædvanlig, fordi den rumænske mand af sit hjemlands politi var hyret som civil agent til at deltage i tyvetogter i Jylland med det mål at infiltrere mafiagrupper bag togterne.



Torsdag fremgik det af en lang række medier, at den rumænske mand ikke får erstatning for at sidde varetægtsfængslet i 201 dage.



Sagen trækker som sagt tråde til Scantruck. Og selv om forsikringen har betalt for de stjålne maskiner, har sagen ikke været helt uden omkostninger for Scantruck.



Bo Sundroos fortæller, at forsikringspræmien er steget med 25.000 kroner, og samtidig har man sat nyt overvågningsudstyr op på virksomheden for op mod 300.000 kroner.



Opstramningen af overvågningsudstyret indebærer blandt andet infrarøde kameraer, der kan filme dag og nat i alle retninger på matriklen.



Den opstrammede overvågning har været et krav fra forsikringsselskabet som direkte konsekvens af det rumænske tyveri i 2013.



- Det kom op en måned efter tyveriet, oplyser Bo Sundroos, der i øvrigt betegner hele sagen som »en meget mærkelig historie«.

