Efter alvorlige uheld: Hele familien siger ja tak til cykelhjelm

Familien Høgedal fra Skive er ikke i tvivl - både små og store spænder hjelmen, inden de cykler af sted fra hjemmet på Ydunsvej i Skive.



Familien Høgedal har flere gange været ramt af alvorlige cykeluheld og har svært ved at forstå det, når en mand som Mads »Blærerøven« Christensen kommer med en udmelding i sidste søndags udgave af »Go’ Morgen Danmark« om, at han »har sagt til sine egne børn, at når man er otte år, så er det slut med cykelhjelm, fordi man ligner en idiot med dem på«.



- Vi synes, det er forkert at gå ud og sige sådan. På en cykel-side på Facebook så jeg en afstemning om, hvorvidt der skulle lovgives om at bruge cykelhjelm. Jeg synes, lovgivning er lidt drastisk, men så alligevel. Hvorfor ikke sidestille cykelhjelm med en sele i bilen? Var det lovpligtig, var der jo ingen diskussion, siger Runi Høgedal.



- Det behøver jo ikke kun være én selv, det går ud over. Hvis jeg styrter og slår hovedet slemt, går det også ud over samfundet og også ens familie. Så er det da bedre, at det er cykelhjelmen, der går i stykker, end hovedet, siger Runi Høgedal.



Sammen med sin kone Janni Høgedal har han tre døtre, Vigga på syv år, Majken på 13 og Sofie på 15.



- Vigga har altid sin lyserøde hjelm med leopardmønstret på, og de to store tager heller aldrig herfra uden cykelhjelm. Vi har sagt, at vi altid vil betale cykelhjelm, også en ny, der er smartere, og at bruge cykelhjelm eller ej er aldrig noget, vi snakker om herhjemme, siger Runi Høgedal.



For nogle måneder siden blev han som cyklist ved et færdselsuheld ved Feldingbjerg vest for Stoholm væltet og brækkede kravebenet.



- Jeg blev kørt ned den 16. august. Jeg var ude at cykle på min racercykel, som blev totalskadet ved uheldet. Det kunne være gået helt galt, hvis jeg ikke havde haft cykelhjelm på. Den var helt flækket bagefter, så hvis den ikke havde taget fra først, kunne det være gået rigtig galt, siger Runi Høgedal.



Han måtte ikke køre bil og var sygemeldt seks uger efter uheldet, som også kostede en operation og syv skruer og en plade i skulderen.



- Min kone har også være nede at bide i asfalten, fortsætter han.



Janni Høgedal blev for et par år siden snittet på cykelstien af en yngre cyklist og væltede, så hun brækkede både sin ankel og armen.



- Heldigvis er det nu kun et fåtal af børn, man ser køre uden cykelhjelm. Men når man ser et barn og to forældre uden cykelhjelm, giver det et helt gib i én, og man får jo lyst til at stoppe op. Men det er svært at blande sig i, siger Runi Høgedal.

