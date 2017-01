Store planer og virkeligheden

- Jeg har en plan!



Sådan lød det gennem de mange Olsen-banden film fra bandeleder Egon Olsen i skikkelse af Ove Sprogøe, og når det så var gået galt lidt senere - og Benny og Kjeld fra banden var jo ikke de skarpeste knive i skuffen - kunne Egon Olsen trække vejret dybt og udbryde:



- Det er for galt. Det er det samme hver eneste gang. Man har en plan - en genial plan - og så er man omgivet af hundehoveder og hængerøve, lusede amatører, elendige klamphuggere, latterlige skidesprællere, talentløse skidderikker, impotente grødbønder, småbørnspædagoger og socialdemokrater!



Egon Olsens sprogbrug anvendes ikke i den politiske verden, og det ville da også vække opsigt, hvis statsministre kom med en sådan svada, når deres store planer ikke bliver til noget ...



For planer er der altid. Helle Thorning Schmidt (S) havde en 2020-plan, Lars Løkke Rasmussens V-regering kom med en 2025-plan, og i weekenden kunne den nye V-LA-K regering på et seminar konstatere, at tiden og de politiske muligheder ikke er til store planer.



Så i stedet kom regeringen med en bande-plan. Dog ikke inspireret af Olsen-banden! Nu handler det i stedet om - meget fornuftigt i øvrigt - at øge indsatsen mod den bandekriminalitet, som hærger flere byer og by-kvarterer. Narkokriminalitet er en af bandernes ugerninger, som fortjener øget opmærksomhed.



Og mens regeringen altså havde planer på dette felt, trak man i land i forhold til planerne for dansk økonomi og reformbehovet.



Den store 2025-plan eksisterer ikke mere. Nu er det planen at tage ét område op af gangen, og se, om der kan komme nogle forlig og flertal ud af det. Længe har alliancen mellem DF og S bremset planer og reformer, så nu prøver V-LA-K regeringen angiveligt at finde flertal for ét område af gangen for at signalere lidt handlekraft. Og det bliver ikke en stor forårsløsning. Først til efteråret kommer der udspil om skat, og tankerne om at beskære SU-støtten er taget helt af bordet.



I stedet vil regeringen nu prøve at få forhandlinger og flertal for så forskellige ting som bandeplanen og spørgsmålet om boligskat. På sidstnævnte område har regeringen skabt plads til, at S og DF ved at tage medansvar kan forhindre, at ejere af de dyreste huse får ekstra lettelser - som regeringen har lagt op til. Det vil friste DF og S at forhindre det i et bredt forlig.



Senere på foråret vil regeringen gøre status om dansk økonomi, og så kan der følge et udspil om pensionsalder. Et forlig kan også her tænkes, hvis S og DF - i stedet for et halvt års senere pensionsalder i 2025 - vil gå med til diverse økonomiske tilskyndelser til, at borgerne bliver lidt længere på arbejdsmarkedet.



Og så kan regeringen til efteråret formentlig få et forsvarsforlig og en finanslov for 2017 på plads. Interessant bliver det så, om efterårets skatteforhandlinger kan føre til et resultat. Mens S har været hårdnakket modstander af lavere skat, kan det tænkes at DF bliver til at tale med, hvis der bliver sikkerhed for, at lettelser også slår igennem for de laveste indkomster.



Selv om regeringen har talt for reformbehovet, er det ikke blevet en folkesag, og det kan være en løsning at dele projekterne op, så det helle ikke »mudres sammen« i en stor, stor plan. Det slags går ofte galt - både i Olsen-banden og i dansk politik.



O.D.

