Udvidelse af det lokale demokrati

I et svar på mit indlæg om Enhedslistens forslag om lokale folkeafstemninger om skolelukninger giver Peter Hahn fra Venstre udtryk for, at det alene skal være op til kommunalbestyrelsen at tage stilling til, om en lokal skole skal lukkes eller ej. I sin argumentation ser han helt bort fra, at det allerede i dag er muligt at fastholde en lokal skole, selv om kommunalbestyrelsen har besluttet at lukke den.



Det kan gøres ved at omdanne skolen til en privat skole, og det er de senere år sket i stort omfang.



Det er fuldt forståeligt, at forældre mange steder har besluttet sig for at drive lokale skoler videre som friskoler, men det har ofte den ulempe, at der sker en opsplitning af børnene i lokalsamfundet, fordi en del forældre ikke kan eller vil indskrive deres børn i en betalingsskole.



Det er derfor en central pointe i Enhedslistens forslag, at lokalsamfund nu får mulighed for ikke bare at drive en privat skole, men at fastholde en lokal folkeskole for alle børn. Jeg er enig med Peter Hahn i, at det er klogt grundigt at vurdere, hvad det vil betyde for undervisningens kvalitet at fastholde meget små skoler, men jeg er overbevist om, at det selvfølgelig vil indgå i overvejelserne, når fordele og ulemper skal gøres op i forbindelse med en lokal folkeafstemning.



Indførelse af en mulighed for lokal folkeafstemning om skolelukninger vil være en tiltrængt udvidelse af det lokale demokrati og være med til at bremse uigennemtænkte skolelukninger, der kan være med til kraftigt at forstærke affolkning af mindre lokalsamfund.



Jakob Sølvhøj,



gruppeformand



og undervisningsordfører



for Enhedslisten



i Folketinget,



Christiansborg,



1240 København K

