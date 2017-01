Tennisbaner, moral og etik

Den første måned af året nu snart er gået



Læserne et skriv om tennisbaner, moral og etik har fået



Mortensen, kommune, udvalg og lokale ville skose



De samme mennesker jeg gerne ville rose



Thi lokale ildsjæle arbejder for fulde gas



Lad os nu give dem tid, rum og plads.



Han kaldte vor tennisbaner en plet af skam



Jeg var og er ikke enig med ham



At han med et knipsetag banerne ville fjerne



Det ser jeg absolut ikke så gerne



Thi jeg ved, at lokale hos fonde søger penge



Håber og tror vore baner renoveres inden længe.



Undskyldninger og uforskammethed han peger på



Jeg blot må lade læserne forstå,



Når sandheden han igen, igen drejer rundt



På mig det bare ikke lyder rigtigt og sundt



når på bekostning af andre han frem vil sig hæve



tænker jeg, at kommunefolk og andre ej skal bæve



Om dette emne har I for nu fået min sidste replik



Jeg har sagt min mening om moral og etik



Skriveriet om dette skal have en ende



At trætte læserne må ikke hænde



Mortensen nok vil fortsætte sin vanlige stil



På skuldrene man ryster med et kæmpe smil.



Venlige hilsner



Peter Hahn,



byrådsmedlem for Venstre,



Majsvænget 25,



7870 Roslev

