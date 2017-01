En ny verden

Der er nu gået en måned af 2017, og forandringerne er i gang. Donald Trump vil styre USA som en virksomhed, det betyder, at samhandel med andre lande skal give overskud. Værktøjerne, han vil bruge, er told og kvote-mure.



Jeg tror, Donald Trump overser, at den teknologiske viden er spredt, så USA kan sikkert ikke engang producere en moderne bil uden udenlandsk knowhow. Donald Trump vil også bygge en rigtig mur mod Mexico.



Var det ikke Donald Trumps forbillede, Ronald Reagan, der sagde til Mikhail Gorbatjov »Riv den mur ned«.



England er på vej ud af EU, det vil dog ske over to til tre år. Marine Le Pen står til at vinde valget i Frankrig, hun ønsker, at også Frankrig skal træde ud af EU. Jeg har nu aldrig forstået at Frankrig, England og Tyskland skulle kunne acceptere en fælles overstatslig regering, som det EU er ved at udvikle sig til.



Det kan godt være, at den politiske drøm om et fælles Europa, ville betyde støre politisk magt i verden, men da vi lever i demokratier, så skal de følelser der er i befolkningerne medtages.



De enkelte landes befolkning er utrygge ved af give EU magten over deres land. USA har da heller ikke noget imod, at EU går i opløsning. Hvad med lille Danmark?



Ser vi på følelserne i befolkningen, så føler vi os mest knyttet til de skandinaviske lande, men også England har betydet meget gennem tiderne.



Her må komme en krise, da mange af vore politikere stadig drømmer om et stærk EU, men jeg tror danskerne heller vil være i »stue« med England og Norge, så får vi se hvad Sverige gør.



Mens politikerne arbejder for åbne grænser i Europa, så stiger terrorismen i Europa, nogle psykopater mener de bliver berømte fordi de sprænger folk i luften.



Som værn mod dem har vi Europol, som nu skal være overstatslig, det betyder man skal overlade styringen af det nationale politiet til EU, ellers er det åbenbart svært at være med i Europol og samarbejdet om grænseoverskridende terrorisme og andet kriminalitet, her oplever vi igen den politiske magtkamp.



Nu tror jeg det er vigtigt, at fremtiden bygger på Nato og Interpol, dels fordi terroren er global og fordi der er øgede spændinger i verden, Vladimir Putin er meget populær i Rusland, fordi han med militær magt forsøger at genskabe det gamle Sovjetunionen, der kæmpes stadig i Ukraine.



Hvad gør Donald Trump og Nato ved det, er Donald Trump i gæld til Vladimir Putin?



Eller er der andre forhold der gør, at Donald Trump sympatiserer med Vladimir Putin?



2017 bliver et år med store forandringer, der vil give overskrifter til nyhedsmedierne.



Carl Eiler Carlsen,



Durupvej 33 B,



Glyngøre,



7870 Roslev

