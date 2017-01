Slukningen af en brand i en silo hos Wiking Gulve på Hesthøjvej i Roslev nærmer sig sin afslutning. Men kun langsomt.



Slukningsarbejdet er yderst farligt, fordi det drejer sig om en silo med træspåner.



»Det har været en langtrukken forestilling, for træstøv er næsten at betragte som krudt,« fortæller indsatsleder Jan Nygaard Christensen.



Han har rekvireret en »Mammut«-spånsuger i Aalborg, som foreløbigt har suget 80 kubikmeter træstøv op af siloen, i takt med at slukningsarbejdet skrider frem.



Tilbage i siloens bund er 15-20 kubikmeter glødende træspåner.



»Det eneste, vi kan gøre, er at lægge skum ud på toppen og så slukke undervejs. Ellers risikerer vi en støveksplosion,« siger indsatslederen.



Det hjælper ikke bare at sprøjte vand ned fra toppen af siloen. Vandet når aldrig ned i bunden, hvor ilden er.



»Træspånerne pakker sig sammen, så vandet preller af,« forklarer Jan Nygaard Christensen, der har været i gang siden klokken ti mandag formiddag.



»Det begynder at lysne for os, så vi regner med at være færdige omkring midnat,« oplyser indsatslederen.



Støveksplosioner med træstøv er sket flere gange - blandt andet to gange - i 2002 og 2010 - for den samme træpille-producent i Aars. Eksplosionerne sker, fordi træstøvet på grund af den lille kornstørrelse forbrænder med en så voldsom intensitet, at der udvikles en ildkugle og et eksplosionsovertryk, når støvet antændes under en brand.



