Ild i silo med træspåner

Mandag formiddag måtte Nordvestjyllands Brandvæsen rykke ud fra både Durup og Skive til en brand i en silo hos Wiking Gulve på Hesthøjvej i Roslev. Det oplyser indsatsleder Jan N. Christensen fra Nordvestjyllands Brandvæsen i Skive Kommune.



- I første omgang har vi lagt skum ud i toppen af siloen, der er fyldt med træspåner, fortalte han omkring klokken 10.40 mandag formiddag. Det er i bunden af siloen, det brænder, og derfor vil næste skridt blive meget langsomt at tømme siloen.



- Det kommer til at tage tid, men er ikke særlig dramatisk. Vi skal dog være forsigtige, når vi tømmer siloen, og også af den grund vil det tage tid, siger Jan N. Christensen.



Til brug ved arbejdet med at tømme siloen er der bestilt en »suger« på en anden Falck-station, og den var mandag formiddag endnu ikke nået frem, men var på vej.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: