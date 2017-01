Ulykken ved Glyngøre: To tilskadekomne uden for livsfare

De to personer, der kom voldsomt til skade ved færdselsulykken lørdag aften på Durupvej ved Glynge lige sydøst for Glyngøre, er begge udenfor livsfare og altså ikke i kritisk tilstand, oplyser lokalpolitiet i Skive. Den ene har dog fået skader i hovedet, der dog ifølge politiet ikke er livsfarlige.



Begge personer blev efter ulykken kørt med ambulance til hospitalet i Viborg.



Ulykken skete lørdag aften kort efter klokken 20. En 24-årig kvinde fra Glyngøre havde parkeret sin bil i vejsiden i den forkerte side af vejen med front mod kørselsretning og lige efter en blød kurve. I retning fra Glyngøre kommer en 21-årig mand fra Aulum kørende i sin bil med cirka 80 kilometer i timen. På grund af kurven overså han i første omgang den parkerede bil, der altså holdt med front mod køreretningen. Da han så den, bremsede han, men skred ud og kørte frontalt ind i den holdende bil, der blev skubbet bagud.



Bag den parkerede bil stod de to personer, der kom til skade. Da den parkerede bil blev skubbet bagud, havnede de under bilen, og blev begge klemt fast. De havde begge været passagerer i den parkerede bil, men var steget ud. I bilen sad den 24-årige kvinde og yderligere en passager.



I bilen, der kørte ind i den parkerede bil, var der i alt tre personer. Syv personer var impliceret i færdselsulykken. De to, der begge kom voldsomt til skade, blev kørt med ambulance til hospitalet. Foreløbig har politiet kun oplyst oplysninger om de top personer, der kørte bilerne, og den 24-årige kvinde fra Glyngøre anses af politiet for hovedansvarlig for ulykken på grund af den måde, hun havde parkeret på.



- Vi ved ikke, hvorfor hun holdt på det sted, og vi skal have afhørt hende yderligere, siger politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: