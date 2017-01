Ung mand taget med narko på diskotekstoilet

På toilettet på diskotek Manhattan i Thinggade i Skive tog en dørmand en 29-årig lokal mand på fersk gerning, da den 29-årige havde en pose med stof på sig.



Den 29-årige blev tilbageholdt, og politiet tilkaldt.



Politiet konstaterede, at der var 0.8 gram amfetamin i posen, og den 29-årige blev derfor sigtet for at være i besiddelse af euforiserende stoffer.



Desuden blev han med henvisning til restaurationsloven forment adgang til netop diskotek Manhattan i de næste to år, oplyser lokalpolitiet i Skive.

