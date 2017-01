Fanget på video: Kunde betalte med falsk 500-kroneseddel

Circle K- tanken i Vinderup fik lørdag omkring klokken 11.30 en falsk 500 krone-seddel som betaling uden i første omgang at opdage, at sedlen var falsk.



Transaktionen blev dog optaget på video, og derfor håber politiet at finde kunden med de falske penge, oplyser lokalpolitiet i Holstebro.





