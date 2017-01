20-årig udenfor livsfare efter voldsom ulykke julenat

En 20-årig mand fra Rødding, der kom voldsomt til skade ved en færdselsulykke juleaften ved Hørkærdam på Herningvej, er ifølge politiet nu udenfor livsfare og er ikke længere lagt i kunstig koma.



Umiddelbart efter ulykken meldte politiet, at den 20-årige var i kritisk tilstand, men nu lyder meldingen, at han altså er udenfor livsfare.



Hans tilstand er dog stadig så dårlig, at politiet foreløbig ikke kommer til at tale med ham, lyder det fra lokalpolitiet i Holstebro.



En 47-årig skibonit kom sydfra og på vej mod hjembyen, da en bil krydsede Herningvejen, kørende fra Mogenstrup og angiveligt i høj fart.



Den 47-årige kørte muligvis også relativt stærkt.



Bilen, der kom fra Mogenstrup, blev kørt af den 20-årige. Den unge mands bil blev ramt i siden, netop ved førersædet.



Den 47-åriges bil blev slynget hen over det græsareal, der er foran den nu nedlagte tankstation ved krydset, og endte i hegnet, der omgiver stedet. Han slap stort set fysisk uskadt fra uheldet. Brug af sikkerhedssele og bilens airbags hjalp. Bilen blev totalskadet.



Langt værre gik det for den 20-årige.



Han og hans bil endte i vejgrøften i Herningvejens vestlige side med hjulene opad - og her sad føreren, der var alene i bilen, fast i sin sele med hovedet nedad - og i bevidstløs tilstand.



Trafikken hobede sig snart op på stedet - men også redningsvæsen og politi kom hurtigt til stede - og den 47-årige blev ført til tjek på sygehuset i Viborg, mens den 20-årige kom til kommunehospitalet i Aarhus med blandt andet skader i hovedet.

