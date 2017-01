Ny roman gør Skive til midtpunkt

»Rejsen til Skyway«.



Sådan lyder titlen på en ny roman af Marie Ladefoged, der i dag bor i København, men som er født og opvokset i Skive.



- Romanen er en fortælling om eksilskibonitten Tine Seeling Larsen, som ved et tilfælde snubler over en tidsmaskine og rejser til fremtidens Skive, fortæller Marie Ladefoged.



Som temaer har romanen udkant eller forkant, skilsmisse, skibonitternes historie, tid og alder.



Marie Ladefoged fortæller videre, at i romanen har Skive ændret navn til Skyway og »det skivske sprog« er godt blandet op med engelske gloser.



- Skyway er blevet hovedstad i staten Danemark i de forenede europæiske stater, og byen emmer af metropolitisk smartness og gammelskibonitisk nostalgi. Her føres Tine rundt i byen og mindes sin barndom og ungdom i Skive, samtidig med at hun shopper i den gamle by og fester på det genopførte Monas, hvor de atter har triple-up i baren, fortæller Marie Ladefoged.



I romanen er fremtidens skibonitter meget begejstrede for at møde denne gammelskibonit og giver hende mulighed for at rejse rundt med tidsmaskinen.



- Hendes erfaring med tiderne og historien vil nemlig kunne danne grobund for det, som skal blive til skønbyen Skyway; netop den by, som Tine vandrer rundt i. Her er Skive ikke længere en del af udkanten, men centrum for det vandkantsdanmark, som alting pludselig drejer sig om. Skyway er i den grad på forkant med tingene og betragtes da også som den yderste fremtid af Skyways øverste myndigheder, forklarer Marie Ladefoged.



Hun håber i nær fremtid at kunne komme til Skive og fortælle om sin humoristiske fabel. Foreløbig glæder det Marie Ladefoged, hvis familie er navnkundig i Nordsalling, at hendes debutroman kan købes i Skive Boglade.



Marie Ladefoged: »Rejsen til Skyway«, Det Poetiske Bureaus Forlag. Pris: 150 kr. Bogen er udkommet

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: