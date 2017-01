Hærværk: Hvem har fræset banen op?

Serie 1-rangerede Roslev IK tog lørdag fat på forårsarbejdet rent træningsmæssigt - og med 20 fremmødte var træner Klaus Isaksen en glad mand.



Knap så glad var han over det forhold, at hærværksfolk i dagene op til lørdag har været ude at køre på træningsbanen med en bil - med det resultat, at en stor del af underlaget er fræset op.



I flokken af fremmødte var en helt ny - og ikke ventet ansigt, nemlig Joakim Pedersen, der har boet de seneste seks år i Norge, men som nu er returneret til Danmark - og af familie- og uddannelsesmæssige grunde er endt i Skive.



Pedersen har spillet ungdomsfodbold på højeste norske niveau, kommer oprindeligt fra Skjern og har stadig forældrene i det norske.



- Jeg har fået Roslev anbefalet som en god »lille« klub, så det glæder jeg mig til at prøve, siger han.

