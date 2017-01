Donald Trump efter halvanden uge

Efter halvanden uge på posten står det klart, at USA med Donald Trump har fået en præsident, der er selvoptaget, brovtende, grov, populistisk, styrer mere med dekreter end forhandling og er ligeglad med fakta. Er Trump så erhvervsvenlig? Nej, han er overhovedet ikke venlig! Og det kan blive fire lange år!



Trump har travlt med at melde USA ud af handelsaftaler og at gøre USA stadig mere lukket. Og de løsninger han vælger er typisk uovervejede. Hans beslutning om et ganske omfattende og tilfældigt virkende indrejseforbud viser tydeligt, at det ikke er indsigt og omtanke, der præger hans beslutninger. Med Donald Trump vil USA få mange hovsa-løsninger.



Han førte valgkamp om bedre beskyttelse af USA mod terror, og det var forståeligt nok. Han kunne have valgt efterfølgende at stramme visumkrav, men i stedet kom Trump med et dekret, som stort set forhindrer borgere fra syv muslimske lande i at komme til USA. Samtidig rammer dekretet borgere, der har dobbelt statsborgerskab, hvis det ene er et af de syv muslimske lande.



Så derfor kan f.eks. de unge danske gymnasieelever, der har både dansk og iransk pas, ikke tage med deres klasser på studietur til USA, og det siger jo meget om hovsa-løsningen, at f.eks. velintegrerede danske gymnasieelever med udenlandsk baggrund dermed kan blive ladt i stikken og blive sat uden for fællesskabet ved at blive nægtet en tur til USA med deres klassekammerater.



Også erhvervslivet rammes af Donald Trumps dekret. SAS har ifølge Berlingske allerede måttet justere i vagtplaner, så medarbejdere, der har et ekstra statsborgerskab fra ét af syv berørte lande, ikke længere flyver til USA. Alene i Danmark kan 57.000 personer komme på den sorte liste og blive forhindret indrejse til USA.



Et amerikansk og internationalt selskab som Apple har også reageret mod Trumps forslag: - Det er ikke en politik, som vi støtter, skrev topchef Tim Cook til de ansatte. Også store virksomheder som Netflix, Google og Starbucks har reageret negativt.



Alle vil være optaget af at forebygge terror, men at lukke lande ned og komme med indgreb, der rammer tilfældige og uskyldige, er ikke vejen frem. Og i forhold til hvilke landes borgere, der hidtil har begået terror i USA, virker Donald Trumps syv-nationers liste heller ikke logisk. Saudi-Arabien er f.eks. ikke på listen.



Senest har Donald Trump så fyret den fungerende justitsminister i USA, Sally Yates, med den begrundelse, at hun har afvist at forsvare hans dekret om indrejseforbud.



Den første halvanden uge med Donald i Det Hvide Hus bekræfter de værste anelser. Hans plan om investeringer i infrastruktur og skattelettelser kan medvirke til vækst og job, men ellers har hans første tid været ildevarslende både i stil og indhold.



Selv om republikanerne har flertal i Senatet og Kongressen, kan man også håbe, at der vil komme en voksende parlamentarisk modvægt til Donald Trump og hans styre.



USA fortjener bedre. Meget bedre. Frygten lurer dog, fordi Trump i den grad virker som en mand besat af sig selv. Og det kommer der sjældent noget godt ud af.



O.D.

Mere debat i Skive Folkeblad

Bestil abonnement her