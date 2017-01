»Banditterne« forsvinder

Gambias forhenværende præsident Yahya Jammilh har forladt landet og har efter sigende »tømt« og medtaget kassens indhold. Der nævnes tal på 80 millioner kr.



Denne fremgangsmåde er ikke usædvanlig eller en ny opfindelse. Ifølge lovgivningen må man jo ikke dømme en mistænkt, inden forseelsen er bevist, og det bliver den vel sjældent i tilfælde som den her omtalte.



Lad os tage dem alle under ét »banditterne«. Vi samler ind til humanitær hjælp, til sultne og hjælpeløse befolkninger i fattige lande. Vi sender militær, ikke til hjælp, men til ødelæggelse af landet. »Banditterne« forlader landet, mens tiden er inde, og det meste af den »pæne« verden står klar med åbne arme til modtagelse og beskyttelse af diverse.



Hvad er det for noget?



Straffen burde og skulle være dødsstraf.



Befolkningen dør af sult og nød for åbent tæppe, og »banditterne« forsvinder med pengene.



Der kunne gives mange liter mælk og skiver brød for 80 millioner kroner.



Peder Bundgaard



Frederiksen,



Ørslevklostervej 117,



Hald,



7840 Højslev

