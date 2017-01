Ældremad i Viborg kommune - skal vi grine eller græde?

I august 2016 fremgik det af mødereferatet fra Ældre- og sundhedsudvalget, at en stor del af maden på plejecentrene i Fjends - bortset fra grøntsager og kartofler og ris - blev leveret tilberedt fra industrikøkkenet Viborg Madservice.



Formand for Ældre- og sundhedsudvalget Mette Nielsen var forundret over, at det kun var ca. hver anden dag, der mere eller mindre blev lavet mad fra bunden.



Hun udtalte, at det f.eks. kunne skyldes, at personalet var presset på plejedelen, men hun ønskede også at få indsigt i, hvordan ordningen fungerer på øvrige plejehjem.



På den baggrund blev der iværksat en tilsvarende opgørelse over levering af maden i maj og juni måned på de øvrige plejecentre i kommunen. Undersøgelsen skulle så gentages i oktober og november, hvor kommunen havde afsat lidt flere penge til maden via værdighedsmilliarden.



Opgørelserne blev forelagt for udvalget på deres møde den 24. januar 2017.



Jeg har spændt ventet på resultatet af denne opgørelse, men til min store overraskelse var fokus nu flyttet.



I den første opgørelse fra plejecentrene i Fjends var man interesseret i at vide, hvor mange varer der blev leveret rå - som halvfabrikata og færdig tilberedte.



I den sidste opgørelse er fokus nu på hvor meget af maden, der tilberedes/opvarmes tæt på beboerne. Dette kan kun give anledning til en oplevelse af, at man har ønsket at pynte på de ret deprimerende tal.



Man (forvaltningen - Madservice Viborg eller politikerne i Ældre - og sundhedsudvalget?) har ønsket at sløre virkeligheden som et glansbillede.



I den samlede opgørelse over alle kommunens plejecentre blev der i maj/juni blot tilberedt 10 procent af kødet fra bunden i de små køkkener.



Efter tilskuddet fra værdighedsmilliarden er tallet steget til sølle 32 procent. Jeg kan jo så med en noget afdæmpet »stolthed« konstatere, at Birkegården i Stoholm er topscorer med 39 procent i maj/juni og 57 procent i oktober/november på tilberedningen af kød i de små køkkener tæt på beboerne.



En hjemmelavet hønsekødssuppe dufter himmelsk i de par timer, den står og simrer på komfuret. Tilsvarende suppe fra Madservice Viborg har mistet gnisten, når den blot skal opvarmes igen. Det ved enhver husmor med respekt for sig selv.



Situationen i dag er, at centerlederen og personalet på Birkegården anstrenger sig for at give beboerne det allerbedste, men personaleressourcerne rækker bare ikke til.



I Viborg Stifts Folkeblad læser jeg så med glæde den 27. januar 2017, at Ældre- og sundhedsudvalget ønsker mere indhold i de ældres dagligdag på plejecentrene. Gøremålene skal ikke kun tilrettelægges fra 7-15, men spredes ud over hele dagen.



Løsningen ligger jo lige til højrebenet: Middagsmaden serveres om aftenen (hvilket sker på Birkegården), og maden laves som tidligere i de små køkkener. De ældre deltager så vidt muligt i planlægning og tilberedelse af middagsmaden. Køkken og spisestue kommer atter til at summe af aktivitet. Der kommer igen til at dufte dejligt af mad, som ikke blot er opvarmet.



Jeg håber inderligt for kommunens svageste borgere, at politikerne i Viborg kommune vil besinde sig og beslutte sig for at gøre det, som vi alle ved, er det bedste for alle mennesker uanset alder.



Søs Olling,



formand for



bruger-pårørenderådet



på Birkegården



i Stoholm,



J. Bittmannsvej 13,



7850 Stoholm

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her