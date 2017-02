Et timelangt mareridt bestående af vold og forskellige ydmygelser, der kulminerede, da offeret blev tvunget til at tygge på en død rotte.



Det var, hvad en 16-årig dreng blev udsat for af fire jævnaldrende drenge på det socialpædagogiske opholdssted Aktiv Weekend i Løgstrup ifølge anklagemyndigheden.



Det skriver TV MidtVest.



Oplysningerne om overgrebene kom frem, da fire drenge i alderen 15-17 år tirsdag blev fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Viborg.



Ifølge oplysningerne i retten skal drengene først have sparket den 16-årige i ansigtet og slået ham. Herefter har de angiveligt tvunget ham til at stikke hånden ind i en brændende jakke, så han fik brandvabler på hånden. Til sidst skal de have tisset på ham, og herefter blev han tvunget til at tygge på en død rotte.



Sigtelserne lød på vold af særlig farlig karakter, ulovlig tvang og vidnetrusler, og de blev alle fire varetægtsfængslet i fire uger.



Ifølge forklaringen i retten overfaldt de den 16-årige dreng, fordi de mente, at han havde stjålet en trøje.



- Det er en ret alvorlig sag. Der er tale om vold begået af fire unge mennesker i forening over for en forurettet, og det er en voldsepisode, der har strakt sig over flere timer, så jeg synes, den er alvorlig, siger Mette Hermansen, der er advokaturchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, til TV MidtVest.



Ifølge anklageren erkender tre af de fire drenge sig delvist skyldig i sigtelserne, mens den fjerde nægter sig skyldig. De fire mistænkte er varetægtsfængslet i fire uger af hensyn til den videre efterforskning.