Igen: Brand i to containere i det centrale Skive

Omkring jul var de lokale brandmænd ude for at slukke et par brande i skraldecontainere i det centrale Skive.



Tirsdag aften var den så gal igen, denne gang i en baggård tæt ved Spar Nord og den tidligere Kvickly-bygning i Asylgade.



»Der var ild i to 800 liters-containere, der stod op ad en bygning,« fortæller indsatsleder i Nordvestjyllands Brandvæsen, Jan Nygaard Christensen.



Selv om brandmeldingen, der indløb kort før klokken 21.30, gik på en bygningsbrand, kom det dog ikke så vidt.



Ilden var hurtigt nedkæmpet, inden den nåede at brede sig, oplyser indsatslederen.



Ifølge Folkebladets oplysninger var politiet også til stede. Der foreligger dog ikke noget om en mulig brandårsag.



Folkebladet følger op på sagen.

