Dom om fire uger i usædvanlig injuriesag

Tre juridiske dommere ved Vestre Landsret vil om fire uger afsige dom i den usædvanlige injuresag mellem Johan Nielsen og viceborgmester Preben Andersen (DF). Dermed falder der dom tirsdag den 28. februar klokken 11.



Det oplyste retsformand Svend Bjerg Hansen, da selve sagen og advokaternes fremlæggelse var overstået sidst på eftermiddagen tirsdag.



Han konstaterede tørt, at advokaterne ikke var enige.



Bjarke Vejby, der var advokat for Johan Nielsen, talte for, at Johan Nielsen skulle frifindes for injurier. Han mente blandt andet, at Preben Andersen havde provokeret ved et læserbrev selv at skrive om forhold på en måde, så det kun kunne tolkes som omtale af journalist Merete Justs personlige forhold blandt andet med et handicappet barn, og hvor meget støtte, der var bevilget til det.



- Endnu værre var, at det blev ved antydninger og virkede indforstået. Først dagen efter kunne man se sammenhængen i et læserbrev fra ægtefællen, Henning Just. At det har provokeret andre, er der ingen tvivl om, sagde Bjarke Vejby., der mente, at Preben Andersen dermed selv havde placeret »bagdelen i klaskehøjde«.



Omvendt mente advokat Knud Borup Jensen, der var Preben Andersens advokat, at det ikke på nogen måde af læserbrevet fremgik, at der var



tale om personlig beskydninger mod nogen journalist, men derimod om kritik af Skive Folkeblad.



- Afgørende er, at Johan Nielsen har beskyldt min klient for at misbruge oplysninger fra de kommunale arkiver. I givet fald ville det være strafbart, og man må ikke bare beskylde andre for at begå noget strafbart, sagde Knud Borup Jensen, der kaldte beskyldningerne »grove og uanstændige«.



Bjarne Vejby mente derimod, at Johan Nielsen blot havde anklaget Preben Andersen for politisk misbrug af personfølsomme oplysninger og dermed ikke beskyldt ham for at overtræde loven.



Knud Borup fremhævede, at sagen havde påvirket Preben Andersen voldsomt også i forhold til familien.



- Skive Folkeblad har ført en hetz både mod kommunen og min klient. Skive Folkeblad er en radikal avis, der ikke bryder sig om andre end de radikale, og som ser på Skive Kommune og det private erhvervsliv med negative briller. I den seneste tid har jeg dog set et par eksempler på positive virksomhedsportrætter, men det ligger ikke til Skive Folkeblad, sagde Knud Borup.



Han kritiserede også Johan Nielsen og en lokal forening for ytringsfrihed for løbende og hele tiden at kommentere en »verserende sag« - altså injuriesagen.



Johan Nielsen tabte sagen i byretten, men appellerede den til Landsretten, hvor den nu kører.





