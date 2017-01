39-årig syrer udvist for knytnæveslag

En 39-årig syrisk mand fra Skive er tirsdag ved Retten i Viborg blevet udvist af Danmark for at slå en anden mand i hovedet.



Slaget faldt 4. oktober sidste år, da den 39-årige mand sad sammen med tre andre mænd i en lejlighed i det centrale Skive.



Ifølge anklager Jens Henrik Severinsen er der uklarhed om baggrunden, men de fire mænd blev uvenner, og den 39-årige slog en af de andre mænd i hovedet, så han fik næseblod.



Den 39-årige mand blev ved retten idømt 40 dages betinget fængsel for vold.



- Straffen ligger meget pænt på det niveau, som jeg gik efter.



- Han har kun været i Danmark i godt to år og har ikke så meget tilknytning til det danske samfund. Udlændingeloven giver mulighed for udvisning også ved betinget dom, siger anklager Jens Henrik Severinsen.



Den 39-årige mand har anket dommen.



Hvis dommen kommer til at stå ved magt, når den skal behandles ved Vestre Landsret, skal Udlændingestyrelsen tage stilling til, om det er muligt at sende den dømte tilbage til Syrien.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: