Lokal injuriesag for landsretten: Fronterne trukket skarpt op

I en injuriesag ved Vestre Landsret om læserbreve i Skive Folkeblad blev fronterne trukket skarpt op, da de to hovedpersoner i sagen tirsdag aflagde forklaring.



Johan Nielsen er tidligere ved byretten blevet dømt for injurier mod viceborgmester Preben Andersen, Nr. Søby, (DF) for flere gange at hævde, at Preben Andersen har overtrådt sin tavshedspligt.



Baggrunden er et læserbrev fra Preben Andersen, hvor han antyder, at journalister på Skive Folkeblad kunne være »drevet af et had til Skive Kommune« blandt andet på baggrund af ældrepleje, støtte til et barn med vanskeligheder eller andet.



I landsretten fastholdt Johan Nielsen, at han udelukkende havde forholdt sig til, at Preben Andersen har videregivet oplysninger af personfølsom karakter om journalist Merete Justs handicappede barn.



Han havde ikke forholdt sig til, hvordan Preben Andersen havde fået fat i oplysningerne.



Omvendt fastholdt Preben Andersen, at han ikke havde tænkt på en konkret journalist, da han i et læserbrev i maj 2015 skrev, at nogle journalister kunne »tænkes at have et had mod Skive Kommune«, og at det måske kunne tænkes at hænge sammen med ældreområdet eller med et barn, der ikke har fået de ressourcer fra kommunen, der er søgt om.’



Preben Andersen følte sig udsats for en hetz fra Skive Folkeblad og fortalte om, hvor barsk det var for familien og henviste blandt andet til Lars Løkke Rasmussen og hans tidligere bilagssag.



Johan Nielsen tabte sagen i byretten, men appellerede den til Landsretten, hvor den nu kører.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: