Fire unge anholdt: 16-årig overfaldet på institution

En 16-årig dreng blev natten til tirsdag indlagt på Regionshospitalet Viborg efter igennem flere timer natten til mandag at have været udsat for vold og frihedsberøvelse på institutionen Aktiv Weekend, der ligger ved Knudby mellem Skive og Viborg.



Fire andre drenge i alderen fra 15 til 17 år, der ligesom den 16-årige bor på institutionen, blev mandag aften anholdt af politiet, som sigter dem for kvalificeret vold og frihedsberøvelse.



Alle fire fremstilles i løbet af mandagen ved Retten i Viborg, hvor anklagemyndigheden vil begære dem varetægtsfængslet, sandsynligvis i surrogat på grund af deres unge alder.



Overfaldet på den 16-årige fandt sted i en lade, der er en del af institutionen, og overgrebet skal have stået på over tre timer fra klokken 0.30 til 3.30.



Politiet ønskede mandag formiddag ikke at oplyse nærmere om volden eller om den 16-åriges tilstand, bortset fra at han er uden for livsfare.



Uoverensstemmelserne mellem de unge mænd menes at bunde i beskyldninger om en stjålet trøje, oplyser politikommissær Kenneth Rodam fra lokalpolitiet i Viborg.

