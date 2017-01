Vild kørsel: Hashpåvirket mand flygtede i bil gennem gågaden

Det var bare med at komme væk for de personer, som mandag ved 16.30-tiden gik i gågaden i Frederiksgade i Skive.



For der blev pludselig dramatik, da en 21-årig mand desperat forsøgte at flygte fra politiet i sin bil.



Den unge mand kørte kort forinden i sin sorte bil på Theaterpladsen, da en politipatrulje spottede ham.



Og betjentene vidste, at den 21-årige ikke burde sidde bag rattet, idet han ikke har gyldigt kørekort.



Men i stedet for at tale med politiet, valgte den 21-årige at tage flugten. Han accelererede kraftigt og kørte ud til Frederiksgade og ned gennem gågaden, hvor flere personer måtte træde til side for ikke at blive påkørt. Patruljebilen, der fulgte efter, forsøgte med signaler fra horn og lygter at få den 21-årige til at standse, men lige lidt hjalp det, fortæller politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive.



På et tidspunkt nåede den 21-årige ned til området ved Østergade og Brogårdsgade, hvor han smed bilen nær indgangen til Loop, hvorpå han fortsatte flugten til fods.



Politifolkene blev i første omgang i bilen og fik igen visuel kontakt med den 21-årige på Østertorv. Derfra løb han ad Østerbro og rundt ved Kvickly og over gangbroen der, før betjentene fik fat i ham og anholdt ham, oplyser Niels Bach.



I forbindelse med anholdelsen blev der udtaget en blodprøve af den 21-årige, som viste, at han var påvirket af cannabis. Da han senere blev løsladt, var han derfor både blevet sigtet for at køre bil i narkotikapåvirket tilstand, for at køre bil uden førerret og for flere andre forseelser i forbindelse med flugten, konstaterer Niels Bach.



Den 21-åriges bil blev efterfølgende transporteret til Politigården i Skive. Politiet har beslaglagt bilen, da det er tredje gang inden for tre år, at den 21-årige har kørt bil uden at have gyldigt kørekort.



I forbindelse med mandagens episode, vil politiet meget gerne høre fra vidner til den 21-åriges kørsel, navnlig den del, der gik igennem gågaden i Frederiksgade.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: