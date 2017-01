Silobrand krævede masser af arbejdstimer

Det var en flok trætte brandmænd, der lidt efter midnat natten til tirsdag kunne tage hjem fra Roslev efter endelig at have fået bugt med en silobrand hos virksomheden Wiking Gulve på Hesthøjvej.



I alt var otte mand fra brandstationen i Durup og fire mand fra brandstationen i Skive i aktion, heraf de fleste i samtlige timer fra klokken 10 mandag formiddag, da meldingen om branden tikkede ind, og til den genstridige brand var slukket helt ved midnatstid.



- Da vi kom ned i bunden af siloen, viste det sig som forventet, at det var dernede, det brændte, så vi måtte tømme siloen helt. Jeg vurderer, at der nok har været cirka 120 kubikmeter træspåner i alt i siloen. Dem har vi kørt ud på en plads omme bag virksomheden, og det, der har været ild i, har vi vandet igennem. Det har været en langsommelig, sej affære og rimelig hårdt for brandmændene, som har været inde at skovle i næsten det hele, fortæller indsatsleder Jan Nygaard Christensen fra Nordvestjyllands Brandvæsen.



Efter hjemkomsten måtte brandmændene bruge tid på rengøring af materiellet, der var totalt støvet til, tilføjer indsatslederen.



Bortset fra lidt skade ved siloens snegl er der ikke sket skade på bygningen, og Wiking Gulve kan producere videre som normalt, konstaterer Jan Nygaard Christensen.

