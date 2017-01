Bulgarsk bilist fortrød overhaling og ramte en anden bil

En 54-årig mand fra Bulgarien kom mandag eftermiddag helt galt af sted med en overhaling, da han i bil kørte ad Herningvej ud for Mogenstrup, syd for Skive.



Klokken 14.47 ville han overhale en anden bil, der blev ført af en 50-årig mand fra Videbæk, der ligesom han selv var på vej i sydlig retning.



Så på trods af spærrelinjer på stedet påbegyndte bulgareren en overhaling. Mens han var i gang med overhalingen, fik han øje på en modkørende bil, og da han kunne se, at det nok kom til at knibe med at gøre overhalingen færdig, fortrød han og trak ind mod siden igen.



Her påkørte han imidlertid den bil, han var i færd med at overhale, oplyser Frederiks Sundtoft, som er fagkoordinator i driftscentret hos Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro.



Ifølge politiets rapporter skete der ingen personskade ved uheldet, hvorimod der skete nogen materiel skade. Bulgareren blev sigtet for diverse overtrædelser af færdselsloven, oplyser Frederik Sundtoft.

